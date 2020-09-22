許多蒸氣室考量到安全問題，多會限制使用年齡，有網友分享，游泳完進蒸氣室放鬆，一位5歲女童突然闖入，遭勸導「年齡不夠」趕出後，竟牽著自己的雙胞胎姐妹回來說「這樣就10歲了！」讓原PO無法反駁，也引發網友熱議，沒毛病啊！腦袋好靈活。

網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文分享，游泳結束後，想說去蒸氣室放鬆一下，突然一位小妹妹開門走進來，擔心女童未達蒸氣室使用公告上的年齡，便主動詢問她，而女童則說「她今年五歲。」

原PO聽了便告知女童「這邊要8歲才可以進來喔！」對方說好後，就乖巧離開，但事隔不久，她竟牽著自己的雙胞胎姊妹走進來表示，這樣我們就10歲了啊！讓原PO聽了啞口無言，也吸引逾7千多人狂讚。

不少網友也留言表示，「這邏輯沒毛病」、「太有才了」、「5+5=10沒有錯！」、「所以2個9歲，就是合法！」、「腦袋很活的孩子」、「五歲這樣數學很好耶」、「好聰明的小孩」、「給過」、「又沒規定是個人8歲以上還是加起來8歲以上」。

(中時新聞網)