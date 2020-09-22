大陸一對6旬夫婦退休後，閒來喜歡宅在家看電視、玩遊戲，吃吃涮嘴的小零。今年9月初兩人因大便帶血就診，意外發現中晚期結腸癌。醫師詢問兩人並無家族病史，也排除誘發腫瘤的其他因素，判斷罹癌應該和不良飲習慣有關。

長江網報導， 67歲張先生和老伴家住湖北漢陽。2年前他退休後，兩老經常宅家看電視、玩遊戲，也會準備小零食，邊吃邊玩，往往一天要吃掉一斤多瓜子。不過，悠閒的日子後來生變，兩人身體出現狀況。9月初，兩老相繼發現間斷性大便帶血，並一起到武漢市中醫醫院漢陽院區就診，經大腸鏡等檢查確診為中晚期結腸癌。腫瘤科主治醫師何威華表示，詳詢病史了解夫妻並無家族腸癌病史，在排除其他腫瘤誘發的因素後，判斷其結腸癌與不良飲食習慣關係密切。

何威華解釋，市售五香瓜子、多味瓜子，生產過程中用到大量香料、食鹽、糖精。其中，香料中含有的黃樟素具輕微毒性，少量攝入對人體無礙，但長期大量食用則會引起累積性中毒，導致腸癌和肝癌的出現。如果瓜子質量較差，出現腐爛變質的狀況，還可能含有致癌物質黃麴黴素，也會加重對身體的傷害。

何威華提醒，結腸癌的發生與飲食習慣密切相關，結高脂肪、高蛋白、粗纖維少的飲食容易誘發腸癌，平時應注意飲食均衡，多吃蔬果、粗糧等含粗纖維較多的食物，如果出現不明原因的便血、腹瀉、便秘、腹痛等癥狀時，應及時尋求專業醫師的幫助。

(中時新聞網)