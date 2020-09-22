立委集體涉貪案，太平洋流通前負責人李恆隆涉嫌行賄。據媒體報導，李恆隆為了施壓經濟部官員聽話，竟還和涉案的民進黨立委蘇震清等人密謀意圖「抹黑」不服從的官員，讓廉政署辦這些官員圖利。好在檢調及時出手，化解危機。據悉，有經濟部官員得知自己差點被陷害，感到非常痛心。

李恆隆為奪取SOGO百貨經營權，9年來行賄立委及助理共3774萬元。檢調查出，國民黨立委廖國棟在國民黨執政時期，就收了李恆隆的錢幫忙喬事。更目無法紀，不只公然向當時的行政院長毛治國「關心」太流公司增資登記案，還施壓經濟部官員，把官員和廉政署人員叫到辦公室，揚言要廉政署辦經濟部官員圖利。

據《鏡週刊》報導，李恆隆最討厭的是經濟部商業司長李鎂，因為她最難搞。為此，李竟和收賄的立委密謀，涉圖抹黑李鎂，要引入廉政署勢力偵辦，幸好檢調動作快，否則這些為國家盡心盡力付出的官員恐遭這些立委踐踏和構陷。

而李鎂在接受檢方偵訊時相當感傷，因為蘇震清等立委的要求，使多年來她們基層公務員的尊嚴就這樣一而再再而三的被消耗掉了，且有的同仁因遭到壓迫，不願停留在這個工作。背後隱藏的是這些涉及貪瀆的事實，讓她相當心痛。這說法觸動檢察官的心，檢方特別引用她的證詞，呼籲法官正視本案判決的意義及價值，請求重判收錢關說的立委。

(中時新聞網)