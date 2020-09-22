小鬼黃鴻升因主動脈剝離造成血管阻塞，16日在北投住處猝逝，靈堂開放三天以來，許多親友以及粉絲紛紛到場悼念，來送小鬼最後一程，而好友竇智孔沉默六天後再次發聲：「我不會想你」，背後原因則是讓所有人紅了眼眶。

竇智孔一開始得知小鬼死訊時，在IG限時動態寫下「我們約好了這麼多事，你憑什麼這樣，你怎麼可以這樣，怎麼可以這樣，怎麼可以這樣」，字句都感覺到內心的悲傷，而在沉默六天之後，他再度於IG發文：「兄弟：你先走，走好，去等我。然後，有空記得想想我，我不會想你的，因為，想你太痛苦了」，此外小鬼IG最後一篇PO文，正是他們兩人和柯有倫三人合照，可想而知竇智孔有多難接受兄弟離世的噩耗。

在 Instagram 查看這則貼文 RIP 竇智孔（@bobbyduo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 21 日 上午 12:25 張貼

竇智孔和小鬼因「綜藝玩很大」錄影相識成為好友，兩人今年還一起進行「單身漢之旅」，結伴到日本長野縣滑雪8天，甚至在民宿的澡堂坦誠相見進行Mens Talk，甚至還相約明年一起洗澡，而竇智孔一手安排的旅程，也讓小鬼大讚「好像在出實境旅遊節目」。

對此網友也紛紛留言打氣：「好喜歡你們的兄弟情，但真的太短太短了」、「想你太痛苦這句話瞬間淚崩」、「竇哥加油喔，小鬼一定希望我們好好的」。

(中時新聞網)