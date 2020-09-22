周一美股波動劇烈，因歐洲新冠疫情惡化、大型銀行洗錢醜聞等因素，美股開盤即向下回檔，但在科技股抗跌撐盤下，那斯達克指數終場僅下跌0.13%，道瓊指數跌幅為四大指數中最重者、達1.84%，台股ADR漲跌互見，台積電ADR終場上漲0.44%。

周一台股早盤最高一度來到12,952點，但觀望氣氛浮現，市場買盤縮手，權值指標股2330台積電由紅翻黑，周一加權指數下跌80.5點，終場收在12,795.12點，跌幅為0.63%，無法站穩5日均線，成交金額為1714.10億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超130.35億元：外資賣超64.8億元、投信賣超6.13億元、自營商賣超59.42億元。

周一大盤量能不到1800億，呈現價跌量縮，後續若帶量跌破月線，觀察能否收下影線。指數周一失守5日線(約12,873點)，目前下檔以月線附近位置(約12,745點)作為短線支撐。周一K值雖仍大於D值，但開口幾乎已收斂閉合，周二指數若震盪、無力收紅，短線上恐怕將轉為死亡交叉。

市場投資人居高思危，萬三關卡前近關情怯，短線、當沖比重逐步提高，盤面上雖仍有主流股快速輪動，但較難看到單一族群的買盤能強勁延續，另外，台海關係趨於緊張，可能亦是市場買盤縮手的原因之一。

周一雖然有許多百元以下低價股表現活潑，但在選股方向上，我們建議仍以產業趨勢正向、具有實質業績之族群為首選，並控制持股水位在6成以下，後續可關注的產業包括：網通、車用、自行車，以及營建、鋼鐵。

(時報資訊)