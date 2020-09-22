今天是24節氣的秋分，從此開始晝間漸短，夜間漸長，氣象局表示，東北風減弱，全台天氣穩定，午後山區及南部近山區平地局部雷陣雨。氣象達人彭啟明指出，今明(23日)兩天早晚較涼日夜溫差大，明天晚上鋒面前緣接近北台灣，周四(24日)鋒面通過，中部以北到宜蘭花蓮，會有些雨勢、雷陣雨持續到周五上半天。

彭啟明在臉書撰稿，今天清晨台灣平地郊區的低溫降至21-22度，都市地區24度，有些秋涼感，但白天天氣晴朗，溫度將快速上升至30度，中南部、東半部有機會到32-34度，顯著的日夜溫差大的天氣，提醒外出須留意，這樣的天氣象持續到周三。

彭啟明表示，周三(23日)晚上開始另一道鋒面的前緣雲系接近北台灣，北部有零星陣雨，周四(24日)鋒面通過，預期中部以北到宜蘭花蓮會有雨勢，以及雷陣雨發生，將持續到周五上半天。但這波鋒面仍是以北部較明顯，中南部雲量略多，稍不穩定而已。

彭啟明表示，周末東北風持續影響，北部、東半部有雨、略偏涼，秋高氣爽，中南部較不受影響，白天偏熱、日夜溫差大，靠山區有午後雷雨。

氣象局預報顯示，周四(24日)鋒面以及周四到周日(24~27日)東北風影響，低溫會比上次的東北風再降1、2度，北部、東北部23、24度，高溫約30、29度；下周一東北風減弱，水氣稍減少，北部、東半部仍有短暫陣雨，其他地區午後雷雨。

(中時新聞網)