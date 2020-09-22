有一名網友在臉書社團發文指出，家中三姐赴健身房健身卻突然昏倒，儘管送醫後，加裝葉克膜，仍不治身亡。家屬表示，姐姐本身相當有毅力及恆心，努力不間斷地運動，家族方面也無任何心臟病史，就這麼突然離去，令他們無法接受，因此質疑，健身房內為何無氧氣筒等急救設備，是否讓姐姐因此延誤了急救黃金期？

原PO在臉書《爆料公社》發表長文，他表示三姐是該健身房的VIP會員，每周都會前往報到數次，而她熱愛運動，且相當有恆心及毅力，因此身體保養得相當好，無任何慢性疾病，家族裡也沒有人有心臟方面病史。豈知，在本月19日下午時，卻傳來姐姐在該健身房突昏倒的消息，經送醫裝上葉克膜後仍不治，家屬悲痛欲絕，並針對當下急救措施，對健身房提出4個質疑。

家屬認為，其一，健身房沒有氧氣筒設備，無法即時供氧；其二，健身房為何在第一時間沒撥打119？其三，因健身房工作人員錯誤引導路線，導致再次延誤黃金急救時間。最後，他們更質疑送進救護車的途中，未用擔架而不能同時進行CPR進行搶救？

而在事發當日也至警局報警做筆錄，卻聞警方前往姐姐的家中翻箱倒櫃，查看平時吃的保健食品，甚至保單也被審查，心痛之餘，還因此被警方懷疑是家屬所為，認為辦案是否有偏差？不該是去查健身房的設備是否齊全，及急救措施是否有符合標準嗎？隨後原PO更補充，只想盡一己之力查明事證，並望當日在該健身房運動的會員，能出面還原事情的真相。

(中時新聞網)