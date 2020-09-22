曾代表國民黨參選總統的前高雄市市長韓國瑜，至今仍享有高人氣，走到哪都是媒體焦點，更被外界認為參選2022年台北市市長可能性極大。臉書挺韓社團則反對這個說法，認為就藍軍佈局、蔣萬安出馬穩操勝券、避免再陷惡意攻擊、參選市長對2024總統大位無幫助、韓不需參選仍為藍營人氣王五點原因，韓不可能參選台北市市長；更呼籲為韓煩惱飯碗的人，乾脆直接「斗內」給他更好。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日（21）發文，引述韓粉潘西恩的文章，表示：「看到名嘴一直放話，說什麼『近韓人士』暗示韓市長想選台北市長，真是感覺有完沒完，這種放話不是名嘴自己臆測造謠，試圖製造藍軍內部的矛盾和分裂，再不然就是蹭韓的人自己抬轎過頭，而不是真正為市長著想的人。」

文章分析五點「不可能參選」原因，包括：一、此時表態選五都市長，將打亂藍軍原有佈局，「空降」觀感也不佳；二、台北市由蔣萬安出馬，幾乎穩操勝券，美豬議題則必讓陳時中走下神壇；三、韓參選只會再陷不理性的問政、跳樑小丑式的攻擊，這只會「惡性循環」，製造「囚徒困境」；四、參不參選2022市長對2024總統大選都沒幫助，只要去選，甚至當選，2024等同絕緣；五、無論選不選，韓都會是藍軍中最耀眼的星與黨內最有影響力的人。

綜觀以上，文章直言：「不要再為韓市長煩惱工作了，如果你這麼為韓市長的飯碗如此牽掛，建議你直接斗內給他更好！」更引用典故指出，有人問德川家康「杜鵑不啼，而要聽牠啼，有什麼辦法？」德川家康回答：「等待牠啼。」以及法國文豪大仲馬在《基度山恩仇記》也說：「一切智慧是包含在這四個字裡面的：等待和希望。」籲韓粉們不要隨意虛擲他的能量，不要過度放大自己，做無謂的抬轎行為！

文章一出，迴響熱烈，獲得超過3500個讚、近200個讚與近250次分享。韓粉紛紛留言：「不必理會那些冥嘴、賤嘴說什麼？我們只聽、看韓總自己親自發出穿雲箭」、「我只聽韓國瑜韓總的話，因為只有他，值得我真正發自內心的尊敬跟尊重」、「唯一支持韓國瑜」、「一位值得等待跟相信的人」、「沒辦法，沒蹭韓有些人恐怕無法生活，有人蹭表示韓總還是個咖，但支持者要堅定信心，不要隨之起舞，尊重韓總，我相信當時間還給他清白公道時就是再起之日」。

(中時新聞網)