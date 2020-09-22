為提升產品競爭力，元山(6275)家電事業群與工業設計教父謝榮雅策略合作，成為奇想集團 ARKVO「乾·淨·水·智慧家電」推手，搶進水資源智慧家電商機，元山前8月合併營收為22.25億元，年成長10.7%，受到車用電子客戶進行庫存調整影響，元山預估，下半年營收恐低於上半年，但因公司調整得宜，且東莞新廠效益逐步顯現，元山總經理劉賢文表示，下半年毛利率及獲利可望維持上半年水準，全年業績可望勝去年。

元山於今年第2季調整營運事業結構，將過去熱傳、家電兩大事業群，依產品類別與出貨對象，分為汽車電子、高階IT與網通、生活家電、策略品牌及其他工業五大事業群，其中家電事業群分拆成生活家電以及策略品牌兩大事業領域，生活家電以核心技術出發，持續推出新品，奇想集團創辦人謝榮雅諾亞方舟計畫首發產品ARKVO「乾·淨·水·智慧家電」的研發，就是元山今年在生活家電代表作。

在車用電子及高階IT與網通部分，元山BU 1車用電子主攻大中華區及歐洲汽車電子，由於一台車車用平均使用8到12顆風扇，且今年上半年歐洲代理商拉貨相對積極，元山科技今年前8月車用電子營收年成長約8%；高階IT與網通事業群包括電競、5G雲端數據資料中心及伺服器等散熱需求，受惠疫情帶動宅經濟發威，以及遞延的5G需求開始起跑，成長幅度最為顯著，有效接續車用訂單，挹注元山下半年營收進帳。

元山今年前8月合併營收為22.25億元，年成長10.7%，前8月汽車電子、高階IT與網通、生活家電、策略品牌及其他工業五大事業群營收占比分別為28%、37%、14%、10%及11%。

元山現有台灣台南及高雄，以及東莞三大廠區，元山集團生產採兩岸分工方式進行，家電與商用電器系統以官田為生產基地，平均月產能可達3萬台以上，包括散熱風扇及模組的電子熱傳系列月總產能可達300萬台，其中以生產風扇為主的東莞塔崗新廠於今年開始啟用，目前已投入60萬台風扇機器設備及相關配置，雖然稼動率只有40%，不過已有穩定獲利，全廠區每月最大產能可達120萬台風扇，根據元山規劃，東莞廠60%將以車用電子風扇為主，40%用於其他產品應用的散熱模組需求。

由於8月起，歐洲車用客戶進行庫存調整，預估調整將到11月，影響元山下半年車用電子出貨，雖然宅經濟及醫療相關需求依舊強勁，在車用電子需求轉弱下，元山預估，下半年營收不會比上半年好，但下半年毛利率及獲利可望維持上半年水準，全年業績可望優於去年。

(時報資訊)