擁有好身材的女星熊熊（卓毓彤）最近捲入私密片疑雲，先前她被拍和「特斯拉男」鄭旭哲交往，還一度傳出有喜將要結婚，但被熊熊否認懷孕。演藝圈老大哥徐乃麟（乃哥）上週過61歲生日，受訪透露熊熊跟男友「分了」，他也為熊熊抱不平，認為應該要將幕後黑手繩之以法。

被封為演藝圈發電機的熊熊一出道就以宅男女神形象走紅，也和不少男星傳過緋聞，包括張立東、KID、李唯楓等。今年4月她被周刊拍到和特斯拉男約會，喝醉後被男方用公主抱姿勢抱回家，熊熊則強調：「清者自清」，並強調只是變胖，不是懷孕。

徐乃麟先前曾和熊熊合作主持《挑戰吧！大神》，據《自由時報》報導，徐乃麟昨錄影時聊到先前17日過61歲生日，熊熊當時也有獻上祝福，乃哥透露：「這年頭寧缺勿濫，不要為感情一頭栽下去，我跟她（熊熊）說你現在很好，工作、收入都很好要珍惜」，透露熊熊已跟男友分手。

乃哥也心疼熊熊目前處境，直言隨意流出影片的人很不應該，應該要繩之以法。而熊熊昨天不畏風波，穿了一身黑衣現身小鬼靈堂，不發一語，先前她曾在IG悼念小鬼，感嘆工作時小鬼總安慰她別害怕，「你就是如此讓人安心又溫暖的存在」。

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(中時新聞網)