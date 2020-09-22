奪冠頭號熱門快艇意外輸給金塊，而且是敗掉3勝1負的領先。籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)認為是防守的問題，他在廣播節目說：「看到快艇那樣輸掉確實令人震驚。他們擁有最多的人才與全聯盟最具深度的陣容，整個系列賽都沒有做好防守，這是他們輸掉的原因。」

金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)和後衛賈瑪莫瑞(Jamal Murray)的擋切戰術極具威脅，快艇總教練瑞弗斯(Doc Rivers)卻拿不出應對的方法，白白浪費里歐納德(Kawhi Leonard)這樣的防守人才，只寄望第7戰靠里歐納德爆氣打敗對手。

美媒《The Athletic》報導，快艇一些球員對於瑞弗斯的調度感到不解，例如不換上大個子陣容來對付約基奇。路威廉斯(Lou Williams)、哈瑞爾(Montrezl Harrell)佔據上場時間，而且沒有調整大前鋒格林(JaMychal Green)和團隊的防守策略，整支球隊缺乏化學效應，持球的人搞不清楚隊友站在哪裡。

湖人目前對金塊取得2勝0負，他們首戰就大幅增加替補中鋒霍華(Dwight Howard)的上場時間。霍華對戰火箭整個系列賽只打了15分鐘，還少於他對金塊的首戰。相較之下瑞弗斯的用兵過於僵化，才被金塊抓住機會連贏3場扭轉乾坤。

(中時新聞網)