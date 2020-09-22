男人總以自己擁有巨鳥引以為傲，但可不是女孩都喜愛。英國一個電視節目，特別找來「大鵰男」秀他們的「長處」，其中一名自稱是「重搥俠」的男子，表演完下體「180度上甩重擊腹部」神技後，當場把女來賓嚇得花容失色「很嚇人！這不會引起我的『性趣』」。
英國《每日星報》報導，該深夜節目請來女生當特別來賓，請她們從節目中選出看上眼的男子，然後進行約會。該集節目有一名男子自稱是「重鎚俠」，他對女來賓說：「我的特技會讓大家感到不可思議」。
於是一名女來賓當場要求他表演「特技」，結果「重鎚俠」突然大力地甩動自己的性器官，陰莖竟然直接能上甩到腹部的位置，讓所有人都發出不可思議的驚呼聲。
秀完之後，主持人問女來賓是否「心動」？女來賓竟回答：「這不會引起我的『性趣』」，當場就把「重鎚俠」淘汰。事後所有人不解女來賓為何淘汰「重鎚俠」？她回應說：「這樣很嚇人，而不是吸引人。」。
(中時新聞網)
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