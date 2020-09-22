各政黨已開始布局2022台北市長選舉，據最新民調顯示，若由國民黨蔣萬安對上民進黨陳時中、民眾黨黃珊珊，支持度分別為50%、37%、9%，值得注意的是，蔣從4月的36%增為50%，陳時中卻從53%掉到37%。有評論認為，陳時中民調若持續下滑，民進黨內部表態參選的人將越來越高調，民進黨黨內初選精彩可期。

《TVBS》最新民調顯示，2022台北市長選舉，若是蔣萬安對上陳時中、黃珊珊，蔣萬安支持度達到50%，37%表示會支持陳時中，9%支持黃珊珊。此次調查與4月時調查相較，蔣萬安從落後14個百分點，轉為領先陳時中13個百分點。不過民進黨若推派吳思瑤、林右昌或林智堅，支持度均落後蔣萬安達25%以上。

據《中評社》報導，蔣萬安的形象、正藍、蔣家正統等因素，在台北市相當討好。而黃珊珊民調雖只有9%，但因出身親民黨，政治光譜也是藍軍，若蔣確定代表國民黨參選，黃珊珊的部份選票將回歸國民黨。陳時中若代表民進黨參選，因防疫、疫苗、口罩、瘦肉精美豬、健保費等集多項爭議政策於一身，恐對蔣萬安更有利。

該評論直言，目前民進黨有意參選台北市長除了陳時中外，還包括前文化部長鄭麗君、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅以及立委吳思瑤。陳時中民調若一路走低，勢必會被黨內推擠到後面去，民進黨台北市長初選過程「精彩可期」。

(中時新聞網)