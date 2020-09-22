高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)受惠於電競等宅經濟需求強勁，前8月合併營收為34.52億元，年成長27.31%，曜越宣布推出4款平價的新機殼，目前已正式發售，由於曜越7月及8月合併營收為11.18億元，曜越預估，第3季業績會比第2季好。

曜越產品為電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機箱，並以自有品牌Thermaltake行銷搶攻利基型電競玩家市場，曜越宣布推出4款平價的新機殼：分別是Versa T25強化玻璃中直立式機殼、Versa T35 RGB強化玻璃中直立式機殼、H330強化玻璃中直立式機殼和H350 RGB強化玻璃中直立式機殼，Versa的新兩款機殼前方和左側的都有大片的強化玻璃讓內部的組裝一覽無遺，不同的是Versa T35 RGB強化玻璃中直立式機殼在前方的玻璃有兩條RGB燈條，玩家可通過I/O介面上的RGB按鈕進行操作，為這個系列帶來不一樣的設計元素。

曜越表示，全新4款機中的另一款RGB機殼－H350 RGB強化玻璃中直立式機殼為H系列帶來全新的感覺，在前方面板那邊以可用RGB按鈕控制的RGB燈條斜切的方式做切割，展現此款機殼的特色造型，H300強化玻璃中直立式機殼的前面板則是以斜切面的方式將前面板做切割，呈現上半部梯型，下半部採用網孔的設計，H系列的2款新機殼在側面板都有強化玻璃讓玩家呈現內部的改裝，曜越這次新推出的4款機殼在前面板都設有網孔處來兼顧足夠的進氣空間，且都內建後方一顆120mm標準型風扇，這些不只讓旗下的機殼擁有新面貌，同時也使整體內部散熱達到最佳化。

搭上宅經濟電競及PC需求暢旺，曜越業績自第2季開始展現強勁成長力道，曜越自結7月稅前盈餘為1.05億元，稅後盈餘為8500萬元，單月每股盈餘為1.22元，累計前7月稅後盈餘為2.36億元，每股盈餘為3.54元。

曜越8月合併營收為5.23億元，月減12.1%，年成長47.42%，累計前8月合併營收為34.52億元，年成長27.31%。

就產品別來看，今年上半年電源供應器約佔營收40%到42%、電競機箱約佔35%到37%、散熱約佔15%、電競週邊和記憶體約佔8%。

曜越表示，目前客戶端看起來穩定，第3季業績會比第2季好。

(時報資訊)