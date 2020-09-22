藝人「小鬼」黃鴻升本月16日驚爆驟逝，被爸爸發現倒臥北投自宅浴室外，已失去呼吸心跳多時，在人間僅短短停留36年，死訊讓親友及粉絲大感錯愕與不捨，連日來，到靈堂追思的人絡繹不絕，甚至一度出現排隊情況，顯示大家對他的思念，小鬼堪稱全方位藝人，且每一個領域都表現得很亮眼，但他曾透露，其實最介意的，就是被喊「死綜藝咖」。

小鬼過世後，過去在圈內的事蹟不斷被曝光，發現他不但人緣極佳，連對待工作人員都是極為暖心的，據《鏡週刊》報導，有名幫小鬼處理海外事務的工作人員，透露自己當時要返台在找房子，小鬼馬上熱心幫忙，還有一名經紀人員表示，當年他狀況不好，小鬼不但安慰他，還給他援助，「只要有我在，我一定會罩你」，連電視台實習生都說小鬼完全沒明星架子，是眾人眼中的暖男。

小鬼在圈內的多元發展，不但能唱歌、能主持還能演戲，他甚至開創個人潮牌「Alien Evolution Studio(AES)」，對於這些，小鬼曾說過他只靠自己「我只能努力」，確實他接演《陣頭》時從頭學打鼓跟揮大旗，在《娛樂百分百》也拚了命主持做效果，讓他入圍第50屆金鐘獎最佳綜藝主持人獎，出外景也是全力以赴。

小鬼驟逝後，以中肯毒舌聞名的批踢踢實業坊，對他的討論沒少過，臉書也有許多送別他的po文，網友們對於小鬼一面倒給予正面評價，對他的印象就是相當努力，而報導曾提到，小鬼對自己的評價也是如此，因此最怕別人稱呼他「死綜藝咖」，因為他今天在圈內的成績靠的是不斷的努力，不希望這些血汗被這4字輕易抹滅。

(中時新聞網)