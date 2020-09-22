湖人昨天靠著安東尼戴維斯的絕殺三分球，驚險擊敗金塊，西區冠軍系列賽取得2比0領先優勢，根據統計，湖人闖進總決賽的機率飆升至92.4%，金塊想要連續3個系列賽逆轉晉級的希望非常渺茫。

金塊雖然是支韌性十足的球隊，季後賽連續兩個系列賽都在1比3的劣勢下逆轉擊敗爵士與快艇，但西區決賽碰到例行賽戰績全聯盟第二的湖人，所有短處都立刻暴露出來，昨日第二戰絕佳機會都沒能把握住，因此接下來想要連贏4場的機率只剩下2.2%，4比3晉級的機率5.4%，整個翻盤機率僅7.6%而已。

反觀湖人在詹姆斯與安東尼戴維斯領軍的狀態下不論攻擊或是防守都遠比金塊出色，直落四橫掃的機率高達37.7%，4比1晉級的機率29.1%，4比2過關的機率16.8%，如果鏖戰到搶七的時候就有可能出現無法預測的變化，不過，湖人整體晉級機率92.4%，只要穩扎穩打，主力球員不要受傷，基本上就能牢牢地將總決賽門票握在手中了。

(中時 )