創國際大型影音平台續訂台劇首例，Netflix在21日宣布，將續訂原創華語影集《誰是被害者》第二季，由Netflix與瀚草影視再續前緣共同合資製作第二季，預計2022年在Netflix全球獨家播出。

《誰是被害者》第一季在今年4月30日全球首播後獲好評，打破Netflix華語劇紀錄，蟬聯台灣市場20週冠軍、香港數週冠軍，Parrot Analytic數據顯示在5月首週更以27倍速成長量成為全球竄升最快劇集，稍後也在第55屆台灣金鐘獎獲8項大獎提名。

製作人湯昇榮表示，《誰是被害者》與Netflix合作推出續集，是台劇跨上國際平台的一大步，宣示台灣原生IP再現爆炸力時代。此劇從劇本到拍攝手法，在一開始就鎖定國際平台，嘗試以類型劇開拓市場。

製作人曾瀚賢表示，確認莊絢維與陳冠仲導演以及第一季原班製作團隊將重新合體，在2022年推出全新第二季。

(工商 )