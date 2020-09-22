前聯合國外交官謝佩芬，頂著臺大、哈佛高學歷光環，被稱「100分學霸女孩」，在2020立委選舉時出征臺北市第六選區，最後輸給對手林奕華，現為民進黨國際部副主任兼發言人。謝佩芬自爆遭騷擾，不太敢一個人參加公開活動，她表示，該男打著基金會名號接近，即使已要求他停止這些騷擾行為，但仍依然故我。

謝佩芬8月22日在臉書透露遭騷擾，完全不知道對方何時會出現、會做什麼，對方還稱兩人正在交往，且是謝佩芬主動拋媚眼、追求，讓她覺得匪夷所思，種種造謠、騷擾、跟蹤的舉動不勝枚舉，已深深困擾她3個多月。

謝佩芬向《鏡週刊》表示，騷擾她的陳姓男子任職於制憲基金會，除了經常在她個人行程出現、宣稱兩人交往，還會打電話強迫自己聽他念經，並頻傳訊息騷擾。

今年1月選戰結束後，陳男假借在吳怡農和謝佩芬的競選團隊，約謝要分享心得，並稱制憲基金會可提供團隊協助，當時謝以為只是熱情支持者，沒想到5月開始，陳常到服務處，且無視「非工作人員請勿進入」告示進到辦公區，甚至數度邀謝到北投旅遊遭拒，最後以謝的同事也會一起出遊為由，才讓她點頭答應。

謝佩芬說，陳男從沒告白，僅說當妹妹看待，但卻在6月起對外聲稱兩人在交往，還說是被倒追，沒有公開戀情是因為想要保護他，甚至假冒助理闖入活動，還傳訊息給服務處人員造謠，「我覺得要幫助佩芬走出初戀的傷痛……才能有下一段」「前一陣佩芬有在追吳怡農」，讓她相當無奈也很傻眼。

(中時新聞網)