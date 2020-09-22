藝人「小鬼」黃鴻升因主動脈剝離造成血管阻塞，在家逝世享年36歲，他生前的好友KID（林柏昇）連續兩天到靈堂幫忙，第三日他飆回花蓮老家探望家人，當天又強忍酸楚上工錄影，敬業的態度令人心疼。

小鬼無預警的離開人世，給了KID很大的啟發，21日二話不說，從台北衝回花蓮老家，PO文寫道：「想幹嘛就去做，飆回來看一下老爸老母！還有漂亮小姨媽。」照片中，他環抱著爸爸媽媽，中間站著小姨媽，看得出來勉強擠出的笑容中，神情仍有一絲哀傷，雙眼也微微紅腫。

KID憔悴的模樣引發網友心疼，短短不到一天就吸引25萬人按讚、留言打氣，「KID加油」、「KID你好棒～不用堅強沒關係，好好擁抱家人」、「把心情調整再一次的出發，鴻升不喜歡你為他而焦愁」、「加油！家人珍貴，愛要即時」、「鬼哥一定很慶幸有你這樣棒的兄弟，你要好好保重，要堅強，你還有很多愛你和你愛的人」。

快車飛回花蓮後，KID緊接著又返回工作崗位，敬業地主持《星光雲！RUN新聞》，上衣的左胸口還貼著小鬼靈堂工作人員的專屬貼紙，思念好友的心情不言而喻。

(中時新聞網)