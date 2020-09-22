朝野立委蘇震清、廖國棟、陳超明涉收賄昨天遭起訴，台北地院合議庭認為3人涉犯重罪且否認犯行，有串證逃亡之虞，裁定繼續羈押。立法院長游錫堃剛剛表示，公文已經送到立院，但他還沒看到，對於是否許可收押或拘禁，現在馬上請各黨團代表會商，一有共識就按照程序處理，今天一定會有結果。

依憲法增修條文規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」由於立法院最新會期已開議，有關蘇震清、廖國棟、陳超明是否可被繼續拘禁，依增修條文的規定，司法院方面需取得立法院許可。

目前由台北地院發出的公文，已在今天上午8點左右送達立院收發室收件。今天立法院正召開院會，朝野黨團幹部均院內，因此，若要召開朝野協商，時間上確實可立即進行。

游錫堃表示，公文才剛送到立法院，因此他還沒看到，但幕僚有告知他北院現在要續押。他說，依照《憲法》的規定，非經立院許可不得收押或拘禁，因此，現在就馬上請各黨團代表會商一下，大家一有共識，就依照程序處理。

游錫堃說，這件事不是他能決定的，一定要立法院院會處理，看結果怎樣會立刻跟大家報告，今天也一定會有結果。

(中時 )