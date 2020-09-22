共機連續四天在我西南空域與西北角台海中線附近進行演練，尤其在18、19日，罕見的動用大部隊空中兵力以及較少出現的大批新一代殲16戰機，期間數度越過海峽中線，一度飛到距離我方海岸線37海浬處，讓我方戰機與飛彈部隊頻頻起飛攔截與進行追監，雖然20與21日次數與數量減少，但還是台海飛彈危機以來最驚險的一次。為了加強反制共機侵擾，空軍今天無預警進行「聯翔操演」，全台戰機在清晨5點半紛紛緊急起飛模擬反應接戰與制敵空襲，全台不少民眾紛紛被戰機吵醒，誤以為共機大清早又來擾台。

今天清晨5點半，全台空軍基地周邊民眾已經嗅到不尋常氣氛，天才剛亮時，各基地戰機紛紛緊急升空，不知情的民眾可能都還以為是否有異常狀況發生。在共機頻頻在我方周邊演訓之際，今天實施操演格外敏感。

不只台灣本島，連在澎湖駐防的「天駒部隊」也在清晨出動4架戰機進行攔截演訓，將近2小時落地後，又接著批2架次升空，讓澎湖地方民眾相當好奇。其餘基地戰機也都在清晨同時進行這項操演。此外，屏東6聯隊今天上午還特別公開進行一場P-3C反潛機的反潛掛彈操演。

空軍「聯翔操演」主要是由花蓮與嘉義F-16戰機扮演假想敵，模仿共軍在戰時對台可能空襲航線飛行，以無預警方式測驗防空部隊反應，測試全台陸、海、空部隊防空、制空臨戰演練與應變能力。

為了實際擬真狀態，因此這項演習都選擇在清晨5點半到8點以前進行。花蓮基地8架F-16戰機一起飛後就往北，測試東部外海航行的偵巡艦進行空襲，測試艦隊防空備戰演練。接著再轉往蘇澳、基隆軍港與台北盆地，對各型飛彈陣地進行防空測試，接著轉往新竹空軍基地測試基地防空，檢視幻象戰機緊急起飛接戰反應時間。

嘉義水上基地的F-16則對台中清泉崗、台南及屏東基地進行防空與緊急起飛測試；同時針對南部地區的的天弓、愛國者飛彈陣地，以及台灣海峽上的偵巡艦進行防空測試。可說是空軍相當機動性的一項操演。

這幾天共機都刻意頻頻飛越海峽中線，原本過去我方大多是進行空中攔截與廣播驅離，但18、19日因架次與數量太多，逼近距離也異常，連海軍在基隆的成功艦與蘇澳紀德艦也都紛紛緊急出海，進行防空作為，與「聯翔操演」的狀況幾乎如出一轍。

(中時新聞網)