曾代表國民黨參選總統的前高雄市市長韓國瑜，至今仍享有高人氣，走到哪都是媒體焦點。韓日前出席陸軍官校的「2020專修班年會」，引起強烈關注，更被外界視為鋪路2022年台北市市長選戰。國民黨立委鄭正鈐刊出一張與韓同搭電梯的照片，影中韓面露微笑、雙手比讚，讓韓粉忍不住留言：「韓市長，我們大家都很想您！」

韓國瑜19日出席陸軍官校的「2020專修班年會」，他本身為40期畢業校友，一入場就受到熱烈歡迎，他致詞時僅表示，大家不管年紀多大、在不同的崗位及領域，「愛國家的心都是永遠不變」，在此聚會「我們的心都非常熱切」。

這場2020專修班年會由韓國瑜所屬的40期主辦，他在會中也獲頒40期榮譽會長，主辦單位也感謝他凝聚大家，組成聚會，不少與會成員從台灣各地前往新竹縣，有來自高雄的成員，5點30分就上車，路途中練軍歌，回味軍旅生涯。

鄭正鈐昨日（21）在臉書發表《新竹陸官年會 韓市長來襲！》一文，寫道：「都看看是誰來啦！陸官年會是陸軍官校專科班的校友聚會，睽違多時 市長 韓國瑜也參加這一年一度的團聚，現身新竹！就算卸下市長的身分、不謀其政，愛中華民國的心依舊，十足令人動容與感佩。一起為市長加油，也為中華民國加油！！！」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過3500個讚、近百則留言與數十次分享。有韓粉忍不住在鄭正鈐與韓國瑜合照下留言：「韓市長，我們大家都很想您！」其他網友則紛紛留言：「鄭立委，我們從未離開，在等著一個人」、「鄭委員加油！我們都一直等待著一個人，等待他再號召我們所有支持者們，一隻穿雲箭，大家來相見」、「唯一支持韓國瑜」、「我是忠貞黨員，電視媒體名嘴都說韓國瑜要選台北市長，我認為韓國瑜應該退休了！讓給年輕世代交替……別讓國民黨再度跌跤了！」

(中時新聞網)