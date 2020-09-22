農產品和石油產品的成本上升，導致南韓八月生產者價格出現連續第三個月的上揚。

南韓央行周二公布數據，被視為未來消費者物價指數的先行測量之生產者物價指數(PPI)，在八月較前一個月上漲0.5%，亦較七月的月增0.2%更為快速增長。八月為自五月持平以來的連三個月出現月增。

八月生產者物價指數較去年同期增加0.5%，七月則為年增0.8%。

由於颱風和雨季的暴雨影響，農產品的成本大幅增加，另外石油和原物料價格上升，拉高了工業產品的價格，韓聯社引述南韓央行官員表示。

南韓自六月下旬開始出現時間創紀錄的最長雨季，在南韓中部地區持續約54天。八月的農產品價格為大幅月增16%。

杜拜原油價格在八月上升1.6%。金屬和石化產品的上升，導致南韓八月工業產品價格上升0.2%。

南韓今年至今的通膨壓力相對較低，主因為較低的油價以及新冠肺炎的衝擊消費力。而已公布的八月消費者物價上升了0.7%，連兩個月出現年增。南韓央行在八月的利率決議會議也將基準利率保持在0.5%的低水準紀錄。

(時報資訊)