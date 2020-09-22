砷化鎵廠—宏捷科(8086)自結8月稅後盈餘為5000萬元，年成長6%，累計前8月稅後盈餘為4.2億元，以目前股本19.97億元來估算，每股盈餘為2.1元，隨著4G及5G智慧型手機需求增溫，且WiFi 6新產品開始試產，加上美系客戶代工訂單回流，宏捷科預估，營運將重回成長軌道，正面看待第3季及第4季業績。

宏捷科因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，宏捷科8月合併營收為2.87億元，月增2.13%，年增23.5%，創下105年1月以來新高，公司自結8月稅前盈餘為6200萬元，年成長5%，稅後盈餘為5000萬元，年成長6%，單月每股盈餘為0.29元，累計7月及8月稅前盈餘為1.19億元，稅後盈餘為9500萬元，年成長12%，7月及8月每股盈餘為0.59元，累計前8月稅後盈餘為4.2億元，以目前股本19.97億元來估算，每股盈餘為2.1元。

由於蘋果新機拉貨啟動，且美國新冠肺炎疫情持續延燒，美系客戶產能不足，轉單效應逐月發酵，且印度市場逐漸重啟，ODM廠拉貨轉趨積極，而華為受到新禁令影響，華為以外的其它中國品牌廠推出4G及5G新手機，布局搶佔華為失去的市佔率，加上高階智慧型手機加速導入VCSEL，明年除了韓系客戶，另有中國品牌導入，讓宏捷科樂觀看待下半年營運。

在WiFi 6部分，目前宏捷科已開始試產新產品，預估第4季二廠上線後將開始量產。

宏捷科日前透過私募普通股4500萬股、每股價格為77.7元，引進中美晶(5483)策略聯盟，可望加速公司在氮化鎵領域的腳步，宏捷科預估，2022年第1季會有產品認證。

目前宏捷科月產能約12000片，為因應客戶需求，公司擴建的第二廠區廠房已經完成無塵室建置，並進行設備安裝，預估年底月產能將達15000片，宏捷科表示，許多客戶及新產品正在等待二廠產能開出，預估明年第2季二廠第一階段產能就有機會填滿。

(時報資訊)