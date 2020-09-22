歐洲的新冠肺炎疫情急升，引發恐重啟大規模封鎖措施的擔憂，以及美國新一輪新冠振興方案的不確定性，引發這個全球最大經濟體的復甦之路恐較預期漫長的擔憂，周一美股主要指數大跌。

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）過世，可能降低國會在11月3日總統大選前通過新一輪激勵方案的可能性。爭奪金斯伯格的大法官空席恐加劇黨爭，使國會不太可能在11月前通過新紓困振興案。

周一收盤，道瓊工業指數跌509.72點或1.84%，為27,147.7點，創下9月8日來最大單日跌幅。標普500指數跌38.41點或1.16%，為3,281.06點，為2月來首度連續4日下跌。那斯達克指數收跌14.48點或0.13%，為10,778.80點。

周一的下挫，令華爾街本月以來的表現更加低迷，標普500指數9月以來已下跌逾6%，道瓊指數跌4.5%，那指9月來下跌8.5%。

道瓊指數盤中一度暴跌900點，芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）飆升至近兩周新高。標普500指數盤中一度重挫2.7%，差點跌入修正區，終場較9月2日觸及的歷史高點跌約9%。

與上周由科技股領跌的盤勢不同，今日由工業、能源與金融股等價值型股票帶頭下挫。

英國可能實施第二次全國封鎖措施，歐洲休旅股應聲重挫，創下4月以來最大雙日跌幅，受歐洲同業拖累，航空公司、飯店與郵輪公司表現疲弱，嘉年華公司大跌6.7%，西南航空與達美航空分別跌5.8%和9.2%。

英國政府專家提出警告，如果不採取進一步的措施，英國每日確診數恐將達到50,000人。受此打擊，英國富時100指數大跌逾3%。

Ameriprise首席市場策略師David Joy表示，投資人對經濟的擔憂對美股的拖累最大，「雖然無一倖免，但對經濟局勢敏感的族群受到的打擊最大，他並表示，華府在達成第四輪振興方案上，似乎沒有取得更多進展。除了先前已經完成立法的約3兆美元紓困案外，近幾周來美國國會對於新一輪新冠應對法案的規模與形式紿終陷入僵局。

科技股相對抗跌，蘋果收漲3%，網飛漲3.7%，亞馬遜微升0.19%，微軟漲1.1%。

平價醫療法案（Affordable Care Act,ACA），即較為人所知的「歐巴馬醫保」（Obamacare）將何去何從的不確定性，為醫療保健股帶來壓力，通用健康服務公司（Universal Health Services）大跌8.58%。

Zoom勁揚6.8%，為那指帶來的提振最大。投資人預期該公司的業務將受惠於重啟防疫封鎖措施。

摩根大通與紐約梅隆銀行分別下挫3.1%與4%，媒體報導幾家跨國大型銀行在近20年來轉移逾2兆美元的可疑資金。

電動卡車製造商Nikola暴跌19.3%，在放空機構Hindenburg Research指控裙帶關係與詐欺後，Nikola創始人Trevor Milton辭去執行董座職務。通用汽車下跌4.8%，該公司最近宣布收購11%的Nikola股份。

(時報資訊)