台股上周終結連九周外資流出，迎來9.9億美元的外資淨流入，為新興亞洲中相對高的國家，且受惠新台幣強漲，股市繳出一波1.6%周漲幅，成為新興亞股中相對績優的市場。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，近來市場有兩大看點，其一是綠能發展。根據華爾街8月底的報導，中國過去數年靠國家補貼大力發展太陽能，但今年補貼力道大減，只剩去年的一半，而離岸風電補貼則到今年底為止，但中國大陸對綠能的需求預計仍將持續攀升。大陸綠能產業少了官方扶持，台廠競爭力大增，近幾個月太陽能原料多晶矽、乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）都紅到缺貨，後市頗值得期待。

周俊宏認為，另一亮點是蘋果供應鏈。近期蘋果新品發表會主要是原有產品的升級，主要看點仍是在稍晚面市的iPhone 12系列，由於華為出貨減緩，iPhone可能接收其在高階手機的市占率，今年以來部分蘋概股尚未有表現，未來應具補漲空間。長期來說，也看好遠距工作、戶外健身相關產業。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，台股行情維持在月線之上高檔震盪，類股及個股輪動快速，美國聯準會按兵不動，調整長期通膨目標，暗示低利率將維持至2023年，意味著資金充沛的情勢不變，有利資金行情沿續，目前走揚的季均線將是技術面的重要支撐。後續盤面焦點留意四大重點，包括地緣政策衝突是否擴大？疫苗何時成功開發？APPLE新機銷售預期變化？以及關注市場投資風格的轉換。

(時報資訊)