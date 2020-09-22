受歐洲疫情復燃、北京當局推出不可靠實體清單以及美國最新一輪經濟刺激法案出爐仍現僵局等因素，道瓊指數21日盤中一度下殺900點，所幸蘋果等科技股回神，美股尾盤收斂，下跌509點，標普500指數創下今年2月以來首次連4個交易日下跌景象。受到美股衝擊，台股22日開盤下跌80.50點、以12,795.12點開出，隨後跌勢收斂，下跌逾50點。

截至台北時間9點5分，台積電股價平盤震盪；鴻海下跌0.30元或0.39%、暫報77.10元；大立光則是走跌0.43%。台灣 8 月外銷訂單達 454.9 億美元，月減 0.2%、年增 13.6%，創連6紅走勢，並連2月寫下歷年同期新高紀錄。新台幣匯價近日強升，21日開盤不到5分鐘直接衝破楊金龍防線，並在盤中觸及28.95元，寫下7年半以來新高紀錄，但央行在午盤後出手降溫新台幣升值壓力，終場貶值0.6分、收29.158元。

有消息傳出，美國CPU大廠AMD將獲得美方批准出貨華為，另一家CPU大廠英特爾(Intel)也獲得美國准許出貨，預料台灣封測廠日月光、基板供應商南電有機會受惠。至於高通是否能獲得美方出貨許可，牽動台灣IC設計大廠聯發科未來在市場獲利展望，22日股價早盤下跌4元或0.65%、暫報612元。

至於受到多重利空衝擊，加上大型銀行洗錢案爆出，金融股跳水，道瓊指數一度狂瀉超過900點，所幸先前遭到期權操作震盪以及投資人逢高調節的科技股回神，在蘋果大漲3%領軍下，終場跌幅收斂，收跌509點。美國聯準會(Fed)主席鮑爾則是警告，美國國會要儘快通過最新一輪的經濟刺激法案，否則將對美國經濟復甦造成嚴重衝擊。

(中時新聞網)