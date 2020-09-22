再傳居檢死亡！高雄林園40歲女 被發現死在家中。（高雄衛生局）

一名居住在高雄市林園區的女性，本月16日自上海返回高雄，依規定居家檢疫14天，21日下午在自家身亡。高雄市衛生局證實，個案被發現時已明顯死亡，將由檢察官進行相驗。這也是台灣第二起居檢死亡案例，上一起發生在高雄美濃。

經調查，這名女性40多歲，平常多在國外工作，9月16日自上海搭機返台，回林園自宅居家檢疫。由於個案有申請垃圾清運，清潔隊21日無法聯繫上她，通報民政局會同警方前往，到場後發現門窗緊閉，經其姊同意開鎖進入，赫然發現個案死亡多時。

衛生局表示，個案居家檢疫期間，除了和家人經常性聯絡，里幹事也依照規定執行例行性訪查，她並未向里幹事表明自己有身心病痛或健康困擾。

現場初步評估無他殺嫌疑，已由高雄地檢署接手，後續進入司法相驗程序。

居家檢疫死亡個案處置時序如下：

9月16日

自上海搭機由高雄小港機場入境，於自宅進行居家檢疫。

9月21日(居家檢疫第5天)

09:10里幹事電話聯繋個案有接通，無異常。

11:40環保局清潔隊員為進行垃圾清運致電個案未接，並分別於13:30、14:40聯繫均未接。

14:45清潔隊員通知里幹事，個案仍未接電話。

15:40里幹事、里長、警察人員到場。

15:51徵詢個案親姊同意開鎖，消防人員著防護衣進入，發現個案已死亡，立即通知家屬，並由警察局陳報檢察官。

20:30家屬抵達，遺體後送殯儀館。

(中時新聞網)