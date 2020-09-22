前太流負責人李恆隆為奪取SOGO百貨經營權，多年來狂灑1.6億元打點各方人馬，還行賄立委及助理，昨被依貪污罪起訴。網紅律師林智群感嘆，李恆隆執著sogo案10幾年，就像是「走不出電梯的人」，毅力實在驚人；但他若有法律顧問，應該可以知道「不溯及既往」原則是法律鐵則，那1.6億元就可以省下來。

立委集體貪汙案，北檢昨（21日）依貪污罪起訴蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇4名立委及前時力黨主席徐永明等12人。李恆隆在羈押期間，遭檢方密集提訊逾20次，因身體狀況不佳，轉汙點證人，供出行賄立委細節，日前獲1000萬元交保。

律師林智群在臉書發文，指文章「走不出電梯的人」是真人真事，一個美國人被困在電梯42小時，一堆律師主動上門說可以向電梯公司提告，求償1000萬美元；結果官司一打10年，最後獲賠5萬美元。他為了1000萬美元的夢不斷進出法院，辭了工作也沒結婚，事後感嘆直到判決出來，才覺得真正走出電梯，換句話說，他被困了10年。

林智群說，李恆隆10幾年來執著於sogo案，毅力實在驚人，但sogo其實是章家的，一開始也不是李的，只是「螳螂捕蟬，黃雀在後」，最後成果被割走了而已。如果李有法律顧問，應該可以知道「不溯及既往」原則是法律鐵則，不是找幾個立法委員就可以處理的，那1.6億元就可以省下來。

網友紛紛回應：「人爭一口氣⋯他是人」、「1.6億推動了經濟，也推動了司法，謝謝老闆」、「李恆隆sogo案他就是做【無本生意】所以花這幾億對他來說【還是值得】」、「車禍最常遇到這種事。小傷，但對造承擔主要肇事責任，所以就獅子大開口」、「一誤割韭菜，再誤貪霸占，三誤.....以為是己物。吞下，沒能力；吐掉，不甘心。結論：噎死！」；

「換個角度想⋯⋯那1.6億就是『學費』啊。這種東西，花了1.6億還沒學起來，可見他才幾斤幾兩重。SOGO本來就不是他的——所以他花個幾億，去搶500億本就不是他的東西，不划算嗎？他怎麼可能沒有法律顧問？只是他覺得這張大樂透值得賭而已⋯⋯再看他的背景，早年紡織業的二代、東區土地炒作的free rider, 這種人一輩子不愁吃穿。花個幾億，增進GDP, 很好啊」。

(中時新聞網)