立院同意！續押蘇震清、陳超明、廖國棟3立委 09:192020/09/22 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法警送法院裁押公文。資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委集體貪汙案起訴後，台北地院裁定將立委蘇震清、陳超明、廖國棟羈押禁見，但因3人身為現任立委，適逢立法院開議期間，今天凌晨4點法警送函文到立院因無法收件，改由上午再送交公文，立院8點20分已收件，立法院已做出決定，同意續押。 凌晨近5點法官諭知蘇震清等3人暫押候審室，並上簽院長許可，由法警於凌晨4點40分緊急派車送函文至立法院，但無法順利送達，剛已補程序正式送達。 (中時 ) #立法院 #立委 #凌晨 #羈押 #蘇震清 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇震清、陳超明、廖國棟 北院凌晨仍裁定羈押 等立法院准許 04:242020/09/22 社會 立委涉貪北院列「重大矚目」 法官蔡宗儒中籤 13:592020/09/21 社會 規避招標 立委批走偏門 04:102020/09/22 藝文副刊 怕得罪人 徐永明夭鬼假細禮 04:102020/09/22 社會新聞 鄭文燦「說溜嘴」洩天機 蔡英文「思想犯不罰」敲下接班按鈕？ 08:162020/09/22 政治 是否同意立委收押 立院朝野協商決定 04:102020/09/22 政治要聞 召委明選舉 藍綠白搶地盤 04:102020/09/22 政治要聞 4立委被起訴 04:102020/09/22 社會新聞 立院同意才能續押涉貪立委？綠委：目前還沒到那個階段 14:262020/09/21 政治 蘇震清辦公室主任余學洋否認涉貪 辯：姊姊代購沒花完 22:352020/09/21 社會 社會熱門新聞 李恆隆執著sogo「走不出電梯」 律師嘆1.6億元其實可省下來 - 社會 內湖公車失控衝人行道釀1死1傷 司機驚慌回：我睡著了 - 社會 無心臟病史女健身突昏倒亡 家屬提出4點質疑：沒人打119？ - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 北院裁定3立委羈押禁見 凌晨急送公文至立法院 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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