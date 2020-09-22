立委集體貪汙案起訴後，台北地院裁定將立委蘇震清、陳超明、廖國棟羈押禁見，但因3人身為現任立委，適逢立法院開議期間，今天凌晨4點法警送函文到立院因無法收件，改由上午再送交公文，立院8點20分已收件，立法院已做出決定，同意續押。

凌晨近5點法官諭知蘇震清等3人暫押候審室，並上簽院長許可，由法警於凌晨4點40分緊急派車送函文至立法院，但無法順利送達，剛已補程序正式送達。

(中時 )