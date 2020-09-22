昨日是藝人小鬼黃鴻升最後一日開放弔唁，不少藝人好友紛紛前往致意，女友峮峮也每日到場守候小鬼，而峮峮的好閨密小豬（黃沐妍）也陪伴在側，她也在社群分享這3天下來，大家的情緒及現場的氣氛，她更透露有一名友人在現場看到小鬼在一旁笑得開心，讓她情緒相當激動，直呼「原來哥哥一直都在。」

小豬分享這3天下來，在小鬼靈堂裡的感受，第一天大家的氣氛仍然很低迷，哭泣不已；第二天，氣氛稍微緩和，前來的親友都會帶飲料及美食前來分享，也會開始各自分享與小鬼的點點滴滴，包含像是搞笑的模樣、跳舞帥氣影片及逗孩子的畫面，在座的談及小鬼，有笑也有淚。第三天，她感受與兩天前大不同，認為大家是來找小鬼聊天，有的人有的人帶了客家小炒、有人帶自己最近出的新書，甚至也有人帶了球具，她表示自己則是坐在小鬼的照片前，坦述昨晚追劇時犯花癡，逗得峮峮很傻眼，直呼誇張。

話鋒一轉，她感覺小鬼這幾天一直都在，但也不是很確定，直到下午，有一名小鬼的友人現身，告訴她自己是「特殊體質」，她看見小鬼一直在笑，顯得心情相當好，甚至還飲用了氣泡水，而友人也加碼，其實大家說的話，他都有聽到。這一席話，讓她聽了非常激動，也非常感謝，「原來哥哥一直都在！我知道你只是換了形式陪伴著我們，我知道你一定希望我們是帶著祝福開開心心地來看你。」

小豬也默默對小鬼喊話，「會替他照顧好峮峮」，並向小鬼道別「你永遠是最屌最炸的鬼哥，在天堂當個最溫暖的天使吧。」而這一篇文，也讓不少網友相當感動，並留言回應「鬼哥看到你的笑容就是最好的禮物」、「希望真的像鬼哥朋友看到的一切，相信大家一定可以好好放心了！原來他一直都在。」

(中時新聞網)