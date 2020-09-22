受美股四大指數下跌影響，台股加權指數22日開低在12,786.91點，權值電子股台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）全數走疲，指數早盤回測月線。

受到疫情加溫引發歐洲可能二度封城的疑慮、美國國會的財政刺激方案可能再遭延宕的影響，美國四大指數21日走軟，避險需求則推升美元指數。

道瓊工業平均指數21日下跌1.84％（509.72點）、收27,147.70點，創9月10日以來收盤新低，摜破50日移動平均線，創8月4日以來收盤新低。那斯達克指數下跌0.13％（14.48點）、收10,778.80點。費城導體指數下跌0.31％（6.7點）、收2,154.28點。

統一投顧指出，考量美國總統大選選情激烈，美中關係緊張升溫，且美國新刺激經濟方案前景不確定，美股難有表現空間。原本強於美股的台股，在上周台積電除息結束後，多頭漸露疲態。

統一投顧指出，目前台股上檔萬三關卡套牢賣壓沉重，且量能持續萎縮，買盤縮手，不利指數上攻，建議保守操作、獲利了結、落袋為安，可以轉進低基期、低本益比族群及防禦型類股。

(工商 )