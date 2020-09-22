空中巴士日前發表三種全球首創的零廢氣商用飛機概念機，可望在2035年問世。對於零廢氣飛行的目標，這些概念分別代表不同的策略，探索各種科技發展途徑與空氣動力構型，支援空中巴士領導業界，達成無碳化目標的努力。

這些概念飛機都以氫氣作為主要動力。空中巴士相信，氫動力是最有潛力的潔淨航空燃料，未來可望成為航太業與許多其它產業的解決方案，幫助達成零環境破壞的目標。

空中巴士執行長Guillaume Faury表示：「對於整個商業航空領域而言，這是一個歷史性時刻。在這個最重要的產業轉型過程中，我們希望扮演領導角色。今日我們提出的概念，讓世界一窺我們對未來零廢氣飛行的大膽願景。我深信運用氫氣作為商用飛機的主要動力來源，或是作為合成燃料原料，能夠大幅減少航空對氣候的影響。」

這三種全球首創的零廢氣商用飛機概念名為「ZEROe」，包括：渦輪扇設計（120-200名乘客），航程超過2,000海浬，能夠橫越北美或歐洲。飛機的渦輪引擎是以氫氣而非燃油為動力來源。液態氫槽位於機身壓力隔艙後的空間內。

渦輪螺旋槳設計（最多100名乘客），使用渦輪螺旋槳引擎，同樣是由以氫氣為燃料的渦輪引擎驅動，航程可達1,000海浬，適用於短程航線。

「飛行翼」設計（最多100名乘客），機身與機翼合為一體，航程與渦輪扇概念機相同。超寬機身為氫氣儲存與分配，以及客艙設計帶來眾多選擇。

Guillaume Faury表示：「這些概念將幫助我們探索全球首種零廢氣、對氣候無影響的飛機，目標是在2035年開始交機營運。轉變至使用氫氣，作為這些概念飛機的主要動力來源，需要整個航空生態系採取果斷行動。結合政府與業界夥伴的支持，我們能夠因應大量採用再生能源與氫氣的挑戰，為航空業創造永續未來。」

為了因應這些挑戰，機場需要建立氫氣運輸與加氣架構，因為日常營運的需求。為了達成這些重大目標，需要大幅經費投入研發、科技、數位化與相關機制，鼓勵使用永續燃料與機隊更新，讓航空公司提早汰除較不環保的舊型飛機，政府的支援將在其中扮演關鍵角色。

(工商 )