選美出身的港星鍾嘉欣，是2003年度溫哥華華裔小姐競選冠軍以及2004年度國際華裔小姐競冠軍，鍾嘉欣也以此在演藝圈嶄露頭角，演藝作品橫跨戲劇、唱片和電影，而鍾嘉欣自2015年與醫生老公結婚後，她陸續生下一對兒女，隨著鍾嘉欣近期重返螢幕拍戲，她也罕見解放好身材，辣穿深V開高衩泳裝，前凸後翹的俏麗模樣，完全沒輸當年選美的少女身材。

鍾嘉欣不只是選美冠軍，她還是個幸福人妻，鍾嘉欣2015年與前電視廣播有限公司行政主席梁乃鵬的中加混血兒姪兒、當醫生的Jeremy Leung結婚，夫妻生下一對兒女，幸福組成一家四口，而原本婚後定居加拿大的鍾嘉欣，則在近期重返螢光幕拍戲。

同時，鍾嘉欣也不吝嗇解放好身材，她在IG曬出兩張穿泳裝辣照，鍾嘉欣辣開深V又開高衩，解放白皙美機和纖細長腿，前凸後翹的身材曲線，一點都看不出是2個孩子的媽，這也是鍾嘉欣自從2004年參加國際華裔小姐選美後，罕見再穿泳裝示人。

36歲鍾嘉欣解放照更是大獲好評，她也在網上發文：「我過了很享受的一天。其實我不懂游泳。」不過鍾嘉欣辣照也吸引演藝圈好友黎姿、胡定欣、吳若希、胡蓓蔚、何依婷都留言直呼好看，網友更是大讚：「你的體態依然很美」、「姐是如此性感」、「逆生長 太好看了啦」。

(中時新聞網)