《日股》日股周二休市 09:262020/09/22 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二（9月22日）適逢日本秋分日國定假日，股市休市。 (時報資訊) #日股 #適逢 #國定假日 #股市休市 #秋分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 越南散戶瘋股市 8月漲幅稱冠 04:102020/09/22 投資理財 日圓狂升 衝六個月新高 04:102020/09/22 全球財經 港股走低 小米重摔逾6％ 04:102020/09/22 全球財經 中信投信：越南經濟迎順風 04:102020/09/22 產業特刊 道瓊重挫509點 標普連跌4交易日 2月以來首次 05:322020/09/22 財經 《觀光股》IPO以來首次 瓦城將實施庫藏股 07:442020/09/22 財經 1分鐘讀財經》暌違7年半 新台幣乍見28 08:002020/09/22 財經 台股進場意願 115月新高 04:102020/09/22 財經要聞 台灣ETF規模衝2兆 證交所示警 04:102020/09/22 財經要聞 台幣狂升 15檔熱錢受惠股勁揚 04:102020/09/22 證券．權證 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 電池日前夕馬斯克放壞消息 特斯拉盤後股價狂瀉6％ - 財經 和泰車共享計程車隊 11月上路 - 財經要聞 - 工商時報 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 林百里：5G＋AI是天賜良機 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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