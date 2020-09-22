振宇五金（2947）在9月10日申請登錄興櫃股票後，今（22）日掛牌興櫃買賣，每股掛牌價82元，產業別是貿易百貨業。

根據櫃買中心資料顯示，振宇五金成立於民國97年5月間，董事長為曾善，主要經營業務是五金商品之零售及批發，送件時資本額為1億7,268萬元，主辦券商為元大證券。

振宇五金去（108）年業績，營收14億64萬元，稅前盈餘1億642萬元，稅後盈餘8,476萬元，每股盈餘5.37元。自結今年前七月營收9億1,557萬元，稅後盈餘6,703萬元，每股盈餘3.88元。

(工商 )