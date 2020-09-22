振宇五金22日以82元掛牌興櫃 09:322020/09/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振宇五金（2947）在9月10日申請登錄興櫃股票後，今（22）日掛牌興櫃買賣，每股掛牌價82元，產業別是貿易百貨業。 根據櫃買中心資料顯示，振宇五金成立於民國97年5月間，董事長為曾善，主要經營業務是五金商品之零售及批發，送件時資本額為1億7,268萬元，主辦券商為元大證券。 振宇五金去（108）年業績，營收14億64萬元，稅前盈餘1億642萬元，稅後盈餘8,476萬元，每股盈餘5.37元。自結今年前七月營收9億1,557萬元，稅後盈餘6,703萬元，每股盈餘3.88元。 (工商 ) #振宇五金 #掛牌興櫃 #稅後盈餘 #每股盈餘 #日以 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 欣興載板需求仍在 後市看俏 04:102020/09/22 證券．權證 台灣ETF規模衝2兆 證交所示警 04:102020/09/22 財經要聞 新首相上任 日股後市俏 04:102020/09/22 投資理財 宏捷科 8月每股稅後賺0.29元 04:102020/09/22 證券．權證 工具機雪上霜 Q3難轉盈 04:102020/09/22 財經要聞 伸興 營運旺到明年Q1 04:102020/09/22 證券．權證 電池日登場 電動車概念股飆 04:102020/09/22 證券．權證 巧新屏東廠啟用 第四季業績回溫 04:102020/09/22 證券．權證 公司治理3.0 健全ESG體系 04:102020/09/22 證券．權證 股市獨憔悴 量能急凍 04:102020/09/22 財經要聞 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 電池日前夕馬斯克放壞消息 特斯拉盤後股價狂瀉6％ - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 學起來！有錢人的3個招財秘密 變身金錢磁鐵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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