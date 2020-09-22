市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀（右）說，要選一顆好的大坑柚子，首先要看柚子底部屁股是不是圓又大，拿在手上「惦一惦」要有重重的份量。（陳世宗攝）

月圓人團圓的中秋佳節到來，市議員曾朝榮22日指出，大坑果農特邀請中興大學農業推廣中心，教導農民如何為柚子施肥及培育，今年大坑柚子特別甜果肉細緻，產量穩定、品質更佳，絕對不輸給其他地區的柚子；中秋佳節烤肉時，來一顆大坑柚子解解膩是不錯的選擇。

曾朝榮表示，大坑果樹產銷班所種植的文旦都是上一代留下來，樹齡約4、50年以上的老欉，果農採用有機栽培，大坑的柚子皮比較厚略帶酸甜味，更具有柚子的風味；因大坑果農只會專業種植較不懂得市場行銷，他很關心果農的生計發現有量產時，主動協助促銷幫果農度過難關。

曾朝榮服務處主任曾咨耀說，要選一顆好的大坑柚子，首先要看柚子底部屁股是不是圓又大，拿在手上「惦一惦」就要有重重的份量，不要只挑大顆的選購；其次是要看柚子的果皮油包是否細緻？即以目測需要是光滑有亮度，不要挑粗糙的表皮，愈細緻的油包表示果肉就會愈細緻、甜度也較高。

北屯區果樹產銷班長傅春慶指出，大坑的柚子，每一顆最佳品質的重量，大約是一顆約在12至15兩間，太大顆或太小顆口感都不佳，消費者選購柚子時，絕對不是愈大顆就愈好吃的錯誤觀念；大坑的柚子都有獲得認證，民眾可以放心的選購品嚐，品質絕不會輸其他縣市的文旦。

(中時 )