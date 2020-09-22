朝野立委蘇震清、廖國棟、陳超明涉收賄昨天遭起訴，台北地院合議庭裁定繼續羈押。朝野立委在立法院長游錫堃召集下，於上午9點召開黨團協商，最後決定將此案列入今天院會的臨時報告事項，「予以許可羈押」。換言之，稍晚若無意外，立法院已決議許可司法院續押3涉貪立委。

依憲法增修條文規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」由於立法院最新會期已開議，有關蘇震清、廖國棟、陳超明是否可被繼續拘禁，依增修條文的規定，司法院方面需取得立法院許可。目前由台北地院發出的公文，已在今天上午8點左右送達立院收發室收件。

游錫堃表示，依照《憲法》的規定，非經立院許可不得收押或拘禁，因此，會馬上請各黨團代表會商一下，大家一有共識，就依照程序處理。他強調，這件事不是他能決定的，一定要立法院院會處理，看結果怎樣會立刻跟大家報告，今天也一定會有結果。

就在上午9點，游錫堃與立法院副院長蔡其昌，召集朝野民進黨團立委柯建銘、鍾佳濱；國民黨團立委林為洲、林奕華、鄭麗文；時代力量黨團邱顯智；民眾黨團賴香伶、張其祿、高虹安，最終決議，「有關台灣台北地方法院，函請本院許可羈押委員蘇震清、廖國棟、陳超明，各黨團同意列入臨時報告事項，予以許可羈押。」

稍晚立法院院會將進入報告事項議程，若無意外，該臨時提案經宣讀後，等於立院正式向司法院表達許可續押的立場。

(中時新聞網)