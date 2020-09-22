戰慄的龍卷、地獄的吹雪 夏日泳裝 限時時裝照片箱沁涼加開

銀牙限時專屬招募、登錄獎勵持續熱血進行中

由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(21)日宣布，經典角色「S級超能力英雄 戰慄的龍卷」定向招募專屬活動將於 9 月 22 日熱血上陣！不僅「戰慄的龍卷」出現機率將大幅提升，官方團隊也特別舉辦一連串的專屬周邊活動，戰慄的龍卷、地獄的吹雪的夏日泳裝時裝照片箱也於即日起沁涼加開，戰慄的龍卷專屬道具活動也將於近期亮相。更令人驚喜的是，官方團隊大手筆加碼，搶先公布 9 月 24 日全新大型改版情報，各位英雄玩家們引頸期盼的世界災害系統、第二季動畫劇情副本皆將於新版本中重磅登場！虎級怪人蜈蚣師弟、鬼級怪人蜈蚣師兄及龍級蜈蚣長老也將現身遊戲中，眾多熱鬧滾滾、誠意滿滿活動盡在此次改版，喜愛《一拳超人：最強之男》的玩家們千萬別錯過！

《一拳超人：最強之男》戰慄的龍卷、地獄的吹雪 夏日泳裝時裝照片箱 9 月 21 日沁涼加開！（圖／官方提供）

《一拳超人：最強之男》「S級英雄 戰慄的龍卷」專屬道具活動將於近期精彩展開！（圖／官方提供）

《一拳超人：最強之男》最強改版 9 月 24 日正式實施！世界災害、第二季劇情副本將霸氣解放！

《一拳超人：最強之男》將於 9 月 24 日正式改版，以全新風貌與各位英雄們相見。蜈蚣長老可謂是「一拳超人」第二季動畫劇情中最令人印象深刻的怪人，也是英雄協會中英雄們的強勁宿敵，驚人的外型及震懾的威力，更是讓所有諸多英雄為之膽怯。官方團隊表示，《一拳超人：最強之男》本次改版後，蜈蚣長老也將現身於遊戲中「世界災害」系統、劇情副本與玩家們正式見面！「世界災害」將分別於每週一、三、五的中午12點至晚上10點開放挑戰，各位英雄玩家們將從蜈蚣師弟開始挑戰，若於指定開放時間內完勝蜈蚣師弟，將於週三再進階至下一階段挑戰蜈蚣師兄，擊退蜈蚣師兄後，方可於週五最終階段與蜈蚣長老正面交鋒、一較高下。若未能於每週一、週三擊退蜈蚣師弟及蜈蚣師兄，則無法於週五挑戰蜈蚣長老。想必各位英雄玩家已經摩拳擦掌、蓄勢待發等不及一同來挑戰，9 月 24 日一起相約《一拳超人：最強之男》不見不散！

《一拳超人：最強之男》全新改版 9 月 24 日正式實施！終極怪人「蜈蚣長老」強勢來襲！（圖／官方提供）

「操縱超自然之力的S級英雄 戰慄的龍卷」最佳入手時機！最強超能力者技能再次揭曉！

戰慄的龍卷，英雄協會認證S級排名第2位，為英雄協會認證B級排名第1位「地獄的吹雪」的親姊姊。以超能力作為主要作戰方式，其超能力強大到可以輕易操縱大量巨大飛彈與瓦礫，戰鬥實力遠勝於龍級怪人，不容小覷，在英雄協會中地位如「英雄協會最終兵器」般的存在，不可漠視。戰慄的龍卷一直以來態度自視甚高，不曾把任何一位S級英雄放在眼裡，認為所有英雄皆只是礙手礙腳的多餘存在，但在其他英雄面臨危機時仍會出手相助。雖然外表嬌小酷似年幼小女孩，但身材姣好，與實際年齡不相稱，且極度厭惡被當成小孩看待。

S級英雄 戰慄的龍卷

系列：超能

陣營：英雄

定位：全體重傷、超強爆發

技能：

超能風暴：對單體目標3連擊，造成攻擊傷害。若觸發暴擊，則使目標進入虛弱狀態。

念動力衝擊：對全體敵人5連擊造成強大攻擊傷害，有50％機率使全體目標受傷兩回合。

怒意積攢：敵方每個受傷的敵人會增加角色一定比例暴擊傷害。

《一拳超人：最強之男》繁中版 使用強大念動力打倒怪人的超能力英雄 戰慄的龍卷（圖／官方提供）

《一拳超人：最強之男》期間限定活動熱情開跑！

【活動1】「SSR英雄 戰慄的龍卷」定向招募

活動時間：2020.09.22 05:00 - 2020.09.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定「SSR英雄 戰慄的龍卷」機率將大幅提升。

【活動2】「SSR英雄 戰慄的龍卷」定向有禮限時回饋

活動時間：2020.09.22 05:00 - 2020.09.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

「SSR英雄 戰慄的龍卷」定向有禮限時回饋（圖／官方提供）

【活動3】「SSR英雄 戰慄的龍卷」角色試煉

活動時間：2020.09.22 05:00 - 2020.09.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內使用指定英雄角色「SSR英雄 戰慄的龍卷」上陣並完成角色試煉任務挑戰，即可獲得豐厚虛寶獎勵。

「SSR英雄 戰慄的龍卷」角色試煉（圖／官方提供）

《一拳超人：最強之男》「S級英雄 戰慄的龍卷」定向招募強檔活動 9 月 22 日即將開啟！（圖／官方提供）

【活動4】「SSR英雄 銀牙」專屬招募限時登錄

活動時間：2020.09.17 05:00 - 2020.09.24 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。

「SSR英雄 銀牙」專屬招募限時登錄（圖／官方提供）

【活動5】「SSR英雄 銀牙」專屬招募

活動時間：2020.09.18 05:00 - 2020.09.24 05:00

活動內容：凡於活動期間使用專屬招募券參與「專屬招募」，即有機會抽中「SSR英雄 銀牙」專屬道具。

《一拳超人：最強之男》「SSR英雄 銀牙」專屬招募持續進行中！（圖／官方提供）

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》雙平臺下載QRcode（圖／官方提供）

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