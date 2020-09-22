時力前黨主席徐永明涉貪案，台北地檢署21日依貪汙治罪條例起訴。有媒體報導，太流前董事長李恆隆為爭奪SOGO經營權，企圖賄賂朝野立委。李發現徐永明暗的會收，明的不會收，因此透過和徐交好的第三方與其接洽。

徐永明涉嫌在2019年期間，收受李恆隆200萬，透過召開公聽會等方式，施壓經濟部官員，撤銷太流公司增資登記。

《鏡週刊》指出，李恆隆對徐永明的評價是「暗的會收，明的不會收」，因此透過與徐永明交好的趨勢民調總經理吳世昌，協助探詢徐的態度。剛好那時正逢選舉期間，時力經費拮据，因此徐藉由辦公聽會的名義，施壓經濟部官員出席，事成後由吳協助將款項匯入時力政治獻金專戶。

該媒體之前曾報導，李恆隆對此抱怨一場公聽會的會議要200萬元，而且講得很差。不過，徐永明否認收賄，辯稱是選民服務，參與公聽會並非立委職權範圍，收受金錢是政治獻金，沒有貪汙對價關係。

雖然徐永明否認犯行，但檢調查出，李、徐會面時，李恆隆感謝徐永明協助舉辦公聽會，並答應承諾的一定會給。但辦完公聽會後，李卻一直沒有匯款，徐今年1月請求吳世昌協助，還稱：「還有年終要補」，檢方因此認定雙方有期約賄賂。

(中時新聞網)