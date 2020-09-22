記憶體廠華邦電(2344)，今日宣布人工智慧(AI)先驅Kneron在8月發表的最新KL720系統單晶片(SoC)將搭載華邦的1Gb LPDDR3 DRAM晶粒。華邦高頻寬1Gb LPDDR3協助最新Kneron KL720 SoC在邊緣運算AI應用中。

Kneron在推出KL520 SoC這款突破性產品之後快速崛起，迅速成為AI處理器晶片市場的領導廠商，該產品結合專屬的軟硬體技術，可達到極高的AI效能，同時維持低耗電作業。KL520搭載華邦的512Mb LPDDR2，目前多使用在智慧鎖和無人機等電池供電的應用。Kneron新推出的KL720 SoC為AI和機器學習技術開啟了更多全新的低功耗/高效能應用可能性，最大輸出可達到更高的1.4 TOPS(每秒兆次運算)，並擁有業界最佳的0.9 TOPS/W效能效率。

華邦的1Gb LPDDR3 DRAM以良品裸晶圓(KGD)供應，並與KL720中的全新Kneron神經網路處理器(NPU)封裝在一起。華邦的LPDDR3 DRAM能支援KL720的高處理量和效能效率，最高頻寬達8.5GB/s，可在雙1.2V/1.8V供電下運作，且內含深度省電(Deep Power Down)和時脈停止(Clock Stop)功能等省電功能。

Kneron KL720為AI應用立下全新效能基準，能即時處理4K、Full HD或3D感測器的視訊影像，為保全攝影機的臉部辨識或公用資訊站的手勢控制等AI應用提供支援。

華邦公司表示：「Kneron推出KL720後，立下了效能和效率的新基準，讓其他晶片製造商，甚至業界的領導廠商也都難以望其項背。華邦很榮幸能與Kneron一同創造佳績，也很樂見採用搭載華邦DRAM的KL720新一代AI相容產品能陸續推出。」。華邦1Gb LPDDR3 DRAM已開始量產。

(時報資訊)