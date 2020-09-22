人民幣自五月以來即隨著美元走弱而上漲，近期更有加速之勢，匯豐銀指出，兩大原因支撐人民幣匯價。第一是由於中國從疫情復甦較快，中國與其他主要國家的利差相當明顯，這將增加境外機構持有人民幣資產的誘因，尤其是人民幣計價債券。最近中國境內債又即將納入國際指數，帶來的境外資金流入對人民幣匯價更起到推波助瀾的功用。第二則是經常帳的改善，這主要是貿易出口上升和境外旅遊銳減所致。

長遠來看，匯豐銀認為，企業逐漸減少美元在交易、融資和投資的使用將有利於歐元和人民幣匯率，但與此同時企業也在衡量金融制裁和美元結算的不確定性。中國政府方面則會透過市場化改革和資本帳自由化來加快人民幣國際化的進程。

由於以上種種利好人民幣的原因，匯豐銀認為人民銀行將會容忍人民幣兌美元進一步走強。自從中美關係緊張以來，彈性和市場化的的匯率政策一直都是中國應對不確定性的舉措之一。例如2018至2019年透過人民幣貶值來抵銷降槓桿和關稅威脅的影響，而2020以來偏強的人民幣則有助於中國降低美元依賴。若人民幣升值超出官方預期，人行可能透過放鬆資本外流來緩解。

(時報資訊)