新冠肺炎疫情急升恐觸發大規模防疫封鎖措施的擔憂重創休旅股，以及媒體點名匯豐、渣打、巴克萊與德銀等多家大型銀行涉嫌在20年間轉移約2兆美元的可疑資金，銀行股應聲大跌，周一歐洲股市下挫逾3%，創下3個月來最大跌幅。

周一歐洲股市開低走低，泛歐指數Stoxx 600收跌3.24%，報356.82點，收在全日最低的355.87點附近，並創下6月初以來最大跌幅。

銀行股大跌5.7%，匯豐控股在倫敦股市下挫5.26%，渣打銀行跌近6%，巴克萊與德意志銀行分別跌5.4%與8.8%。

英國首席科學家提出警告表示，如果新冠肺炎疫情繼續以當前速度發展，到10月中旬英國的單日新增確診數可能高達5萬人。英國衛生大臣漢考克周日坦承，不排除第二次實施全國封鎖措施的可能性。

休間旅遊股大跌5.2%，並創下4月以來最大雙日跌幅。英國航空母公司國際航空集團（IAG）重挫12%，漢莎航空大跌9.5%。

華爾街股市重挫亦為歐洲股市帶來壓力。投資人擔心歐洲可能重啟防疫封鎖措施，以及華府推出新一輪新冠紓困法案似乎遙遙無期，加深市場對美國復甦前景的擔憂，周一美股大跌，道瓊指數一度暴跌逾900點。

Capital Economics市場經濟學家Simona Gambarini表示，如果歐洲的疫情急升將嚴重破壞全球復甦，股市恐將出現類似2、3月或6月的大規模暴跌。

以個別市場來看，周一英國富時100指數收跌3.38%，德國DAX指數收跌4.37%，法國CAC 40指數跌3.74%，義大利富時MIB指數跌3.75%，西班牙IBEX 35指數跌3.43%。

(時報資訊)