為同時保持高性能和快速連接的情境下，讓使用者在所有頻段都能實現真正的WiFi 6體驗，合勤控（3704）旗下的兆勤科技推出WAX610D和NWA210AX等兩款新機型AP，協同先前推出的三款WiFi 6 AP，為企業創造最完整並全面的產品組合。

與市面上現有針對中小企業的產品不同，兆勤提供的是真正支援WiFi 6技術與效能的AP產品，目前市面上現有WiFi 6系列產品常為了操作低價以擴大市佔率的策略，而犧牲了對2.4G頻段的支援，當使用者連接到2.4 G頻段時會降低速度並產生延遲，但對絕大部分用戶來說，能夠支援遠距離的2.4G頻段仍然很重要，兆勤為了保障大部分用戶的權益，新推出的WiFi 6系列AP採用高通（Qualcomm）四核企業級CPU，2.4G或是5G雙頻段都能提供高品質傳輸，並充分支援OFDMA技術，使無線傳輸更加穩定。

兆勤網路事業中心副總經理吳維銘表示，兆勤科技WiFi 6 AP在各頻段都能發揮最大的效能，隨著這兩款新機型的加入，AP系列產品從入門級的平價機型到高端商用機型一次到位，可滿足各種不同需求的應用場景。

多模管理選項支援包括獨立、本地無線網路控制器以及Nebula智慧雲管理模式，提供網管人員更大的彈性，讓他們在任何時間地點都可以遠端輕鬆管理他們的網路；無線健康度功能更使用人工智慧和機器學習自動診斷，不間斷地優化無線品質，大幅節省網路管理的時間和心力。給用戶更高的靈活性，以滿足因疫情而產生的各種工作場景轉型所帶來的新挑戰。

(工商 )