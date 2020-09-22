仙女美貌都不變

追韓劇多年的人一定會發現，怎麼那些年的韓劇女神至今都沒有變，明明已經鍋了十幾年，她們卻好像沒有被時間摧殘過一樣，容貌幾乎和第一部作品一樣童顏，就算很多人都已經奔三多年，也依然讓人看不出歲月的痕跡，甚至可以完美地搭配新一代小鮮肉毫無違和！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出15位已滿30歲，卻滿臉青春膠原蛋白的不科學韓國女星，看著看著都想問天問大地，歲月到底對她們的臉蛋施了什麼巫術啊！

第10名：金泰希

無論是當年與母親美蘿一起霸凌靜書的韓友莉，還是變成鬼到處跑的車瑜理，同一張美貌滿滿的臉蛋幾乎沒什麼差異，不說還不會發現兩個角色其實差了17年！

金泰希在韓國被公認為「零整形」的母胎美女，看看40歲的她膚況依然白皙透亮、緊緻零毛孔，完全就是被時間遺忘的女子啊！

第9名：河智苑

被封為「凍齡女王」的河智苑，其實已經42歲了，保養好到就連上綜藝節目，也被主持人讚嘆「明明已經2年沒見，怎麼像2天沒見」，簡簡單單一語道盡她的好膚質。

回過頭去看《秘密花園》時期的河智苑，或是近年的《醫療船》，都是看起來漂亮健康的外貌，除了畫質透露了一些歲月的秘密，其他幾乎沒變啊！

第8名：朴信惠

朴信惠的凍齡根本顯而易見，從13歲童星開始進入演藝圈的她，作品相當受到歡迎，在台灣的知名度也超高。

如果你沒特別GOOGLE，根本不會發現她已經30歲了！一雙長睫毛的水靈靈大眼，以及平滑無暇的肌膚，奔三以後的女子最害怕丟失的膠原蛋白，依然牢牢巴在朴信惠的臉上啊！（羨慕Q_Q）

第7名：林秀晶

資深韓劇粉一定看過林秀晶25歲時和蘇志燮合拍的催淚愛情劇《對不起，我愛你》，白皙粉嫩的肌膚讓人印象深刻，不過最讓人羨慕的不只她和蘇志燮合作過，經過了15年，身為粉絲的你魚尾紋都不知冒幾條了，但林秀晶的臉蛋上卻絲毫看不出歲月的痕跡！

看看她在《請輸入檢索詞WWW》裡飾演霸氣女主管的模樣，姣好身段外加凍住了的童顏，迷濛的小鹿眼也完全沒變，和張基龍搭在一起根本是毫無差距啊！

第6名：朴敏英

台灣觀眾熟悉的「金秘書」朴敏英，其實是以2006年的《不可阻擋的High Kick》中姜友美一角獲得關注，多部作品都取得好成績，無論是《城市獵人》、《金秘書為何那樣》、《她的私生活》，純熟的演技加上讓人心動的美貌，征服許多粉絲。

朴敏英年齡也是那種「不查不知道、一查嚇一跳」的34歲，完美無瑕的外型總是可以輕鬆駕馭比真實年齡還小的角色，當然，搭配那些帥氣小鮮肉只有四個字「搭到不行」。

第5名：太妍

32歲的少女時代隊長太妍，根本是張娜拉二號，看起來超稚嫩的外表，是許多粉絲公認的超級童顏女神，清秀端正的五官和清純可人的魅力笑眼，演高中生都很可以！

可愛的太妍個子小小的，搭配稚嫩五官，不少網友甚至敲碗誰來讓太妍演演國中生都不會有什麼破綻，隨便一張照片都能擄獲網友們的心。

第4名：全智賢

提到氣場滿滿的女星，許多人第一時間絕對都想起全智賢，結婚生子後非但沒有摧毀她的臉蛋，連氣質都一樣美麗，不講都不知道全智賢的真實年齡已經要40啦！

大家對全智賢的第一印象，大概都是19年前她和車太鉉合演的《我的野蠻女友》，誰能想到當年那個清純的恰北北，根本就是「不老女神」呢～

第3名：張娜拉

現年39歲的張娜拉是韓國出了名的「童顏美女」，數十年如一日的凍齡外貌總是成為話題。

光是把她2002年與張赫主演的《明朗少女成功記》，和近期的韓劇《VIP》做比對，她那相隔17年不變的模樣，就能讓網友大吃一驚，年近不惑卻依舊滿滿清純感的就只有張娜拉了吧！

第2名：孫藝珍

近期因為《愛的迫降》紅透半片天的孫藝珍，完全就是韓劇女星不老的代表啊！

看看尹世理再回去看看《假如愛有天意》裡的珠熙，這17年時間根本就是直接忽略她啊！一雙笑起來如彎月的大眼睛始終迷人，臉蛋輪廓除了增添成熟魅力之外再無其他。

第1名：宋慧喬

15歲就出道的宋慧喬，以1999年的《順風婦產科》走紅，19歲出演《藍色生死戀》、《情定大飯店》，23年依然美麗動人。

兩年前在《男朋友》裡和朴寶劍談戀愛時，吹彈可破的肌膚始終凍齡，是許多女孩夢想中的模範美女。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月22日至2020年09月20日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『韓國30歲以上童顏女星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)