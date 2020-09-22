大陸女星章子怡外型亮眼、演技精湛動人，代表作品有《英雄》、《十面埋伏》、《2046》、《藝伎回憶錄》等，更因《臥虎藏龍》紅到海外，被譽為「國際章」。2015年和汪峰結婚後，陸續生下一對子女，她最近參加綜藝節目時，罕見以無妝髮的模樣入鏡，素顏全部被看光！

照片中，章子怡的頭髮雖然夾著藍色髮夾，看起來仍略凌亂，臉上完全沒有施抹化妝品，露出凹陷的雙頰，眉尾幾乎看不見，樸素的模樣與過去相差甚遠，讓網友看了震驚不已，紛紛直呼：「化妝前後判若兩人」、「這是哪位大媽」、「真的老了」，不過也有粉絲替她緩頰，認為章子怡已經年過40，又生過兩個小孩，容貌難免會變化，而且還算認得出來。

章子怡的素顏照曝光，引起網友熱議。（圖／微博@聊心少女）

章子怡曾受訪透露保養祕訣，她認為皮膚20幾歲就會開始走下坡，對於保養品的錢千萬不能省；另一個方法是食補煲湯，當她拍攝《臥虎藏龍》時，發現劇組的人都會煲各式各樣的湯，有潤膚養顏等效果，促此章子怡跟著效法；再來就是運動、睡眠充足，如果不拍戲一定12點前入睡；最後一招則是每個月按1、2次腳底按摩，改善手腳冰冷、水腫等困擾。

章子怡1996年出道，憑著美貌和實力派演技成了知名的演員，感情方面也在36歲那年開花結果，與汪峰結婚後生下女兒「醒醒」與兒子，幾乎是人生勝利組。

(中時新聞網)