2019年9月21日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》正式宣布，「大逃殺」階段二將於9月21日以翻新形式隆重登場。在為期一週的特別活動中，玩家將能於戰車版「大逃殺」中發現自己處於神秘的區域， 體驗跟以往不同的戰車廝殺，爭奪成為戰場上唯一的生存者，並成為最後的贏家。「大逃殺」模式自去年首度推出便受到玩家熱烈迴響，除了於9月推出「大逃殺」階段二，預計將於10月與11月陸續推出全新內容跟一系列豐富獎勵，讓玩家每個月皆可好好體驗「大逃殺」模式跟領取獎勵！

遊戲規則很簡單，20位玩家（單排戰）中唯一的生存者或10隊（組排戰）中，最後一排的生存組員將成為贏家。玩家也需要收集在地圖上定時出現的特殊物品（物資），例如珍貴的彈藥、戰鬥經驗值與HP補給，或者透過擊毀敵人撿拾戰利品。然而，玩家必須特別留意，地圖上的安全區域可能隨時會變成危險區域，若沒有在特定時間內離開該區域範圍，一不小心可能就會出局。

相較於2019年，2020年版本的「大逃殺」模式有所調整。在今年的大逃殺當中，共有五輛戰車加入戰鬥，去年則只有三輛，而去年出現的三個國家之車輛皆以嶄新面貌登場。每輛戰車都有不同的角色（偵察、獵人或生存者），能在戰鬥中各自發揮作用，角色定位則取決於該戰車在遊戲中的一般與終極能力，以及戰車如何應付組員技能。另外，本季大逃殺也加入了全新且險惡的 Arzagir 4.04 地圖。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「全新一季的「大逃殺」模式於9月、10月與11月陸續登場，這個廣受好評的遊戲模式在經過翻新後，將帶給玩家更棒的遊戲體驗。自去年首度推出後，「大逃殺」模式便受到玩家熱烈迴響，我們很高興能再次將玩家喜愛的玩法及遊戲模式帶回遊戲中。」

在「大逃殺」階段二中，玩家將有機會獲得豐富獎勵，包括獨特的2D風格，讓玩家可以在戰場上風光的向對手炫耀自己的技能。

大逃殺: 只能活一個

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《戰車世界》是以20世紀中葉為背景的團隊合作大型多人連線動作裝甲戰爭遊戲。（圖／官方提供）

關於《戰車世界》

《戰車世界》是以20世紀中葉為背景的團隊合作大型多人連線動作裝甲戰爭遊戲。您將與來自世界各地的戰車車長們一同參與二次世界大戰時各種經典刺激的戰役。遊戲內共有超過500輛來自美國、德國、蘇聯、法國、英國、日本、中國、瑞典與捷克等國家的裝甲車輛可供使用，每台戰車的細節和設計完全忠於史實。

關於戰遊網

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。

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