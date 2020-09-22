作家苦苓發現高鐵台高鐵座椅竟然打了兩個補丁，他怒轟是螺絲都鬆了，還是高鐵快倒了？(圖擷自苦苓臉書)

高鐵票價不便宜，但如果皮椅破落不堪，乘客能接受嗎？作家苦苓昨在臉書po文，高鐵台北站的座椅破了好幾張，甚至有破口還打了補丁，他質疑高鐵是沒錢整張換新嗎？高鐵常客的他怒轟，是螺絲都鬆了、還是高鐵快倒了？

苦苓在臉書貼文並po出一張圖，他問大家相信這是高鐵台北車站的座椅嗎？破掉的皮椅竟然打了兩個補丁（沒錢整張換新嗎？） 而且還有另外兩個破口，旁邊的另外兩張椅子也都破了⋯⋯這應該不是剛剛發生的吧？通通沒處理！

「一個禮拜搭兩到三趟北高來回，我也算是高鐵的常客了」，苦苓要問高鐵，是螺絲都鬆了、還是高鐵快倒了？對於苦苓怒轟高鐵，資深媒體人周玉蔻也在底下留言，「真的很扯」，中央大學教授李鍚堤也說，「其實這也是國家的門面，應盡快改善。」

更多網友則狂酸高鐵，「勤儉持家」、「裝置藝術吧」、「好誇張喔！」、「怎麼這種品質⋯⋯」、「顏色相同也算用心」、「那不就是縫縫補補又三年嗎？高鐵賺錢不容易啊！」、「帶捆貼布吧..路見不平拔貼相助！」、「太讓人不可思議啊~」、「不過這樣也蠻環保的（要貼好看點就是了）」、「很賺錢⋯奇怪怎麼這樣？」。

針對苦苓的批評，高鐵公司說明，高鐵各車站均會定期檢視各項車站設備並進行維護，若發現旅客候車座椅破損，將採送回原廠、全面換新方式處理。照片揭露的高鐵台北站為配合廠商維修排程之臨時處置方式，目的在讓旅客即使在等待維修期間仍能正常使用，後續高鐵公司將儘速完成更換。

(中時新聞網)