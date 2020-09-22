杜星霖透露嫁張紀中主因。（圖／翻攝自微博）

金庸劇導演兼製片人張紀中有個「張大鬍子」的暱稱，現年69歲的他18年前和樊馨蔓結婚，4年前爆婚變，外傳他和38歲助理杜星霖過從甚密，最近兩人生了2胎，張紀中承認兩人關係，並指是離婚後才建立新家庭，而杜星霖曾在散文中透露嫁大31歲張紀中主因，「他的精力體力和活力真的比很多年輕人，也比我好」。

張紀中2016年爆出樊馨蔓婚變風波，女方傳有小王，張紀中則被控也出軌，和助理杜星霖關係親密，先前杜星霖曬出張紀中抱著一位兩、三歲男孩合照，傳出兩人已有愛的結晶。13日《封面新聞》電訪張紀中，他強調：「我和杜星霖是合法夫妻，杜星霖是留學法國的博士生。她在全心照顧我們的家庭和事業，也不是什麼助理。」

張紀中更說：「我現在的家庭也是在上一段婚姻失敗結束後，重新合法建立。我的孩子，都是合法所生。兒子馬丁（嘟嘟俠）也是合法所生」，9月兩人又生下一女「小花仙」，集滿好字，而先前6月時，杜星霖曾發文讚老公照顧小孩都親力親為，雖然年近70歲，總將孩子照顧得服服貼貼，「時間長了，我們嘟嘟俠是很依賴爸爸，不能一眼看不到爸爸」。

杜星霖又說：「很多人不解：我為什麼會愛上一個老頭？且不說愛是緣份天注定，俠大大也真的不是一般的老頭，跟他在一起，會讓人完全忽略掉他的年齡，他的精力體力和活力真的比很多年輕人，也比我好」，並說：「我之所以愛他、欣賞他、敬重他，更是因為以上我描述的一切，這樣一個真真實實的他，一個豪氣橫刀立馬、柔情潤物無聲的大俠」。

(中時新聞網)