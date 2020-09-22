根據美國商務部今年5月15日禁令顯示，只要是使用美國技術生產半導體產品與服務，要出貨華為都要經過美國政府同意，導致許多半導體廠商紛紛宣布停止供貨華為，但最新消息指出，處理器(CPU)大廠AMD、英特爾陸續獲得美國供貨許可，讓華為營運看到一線生機。

根據科技網站TechGenyz報導，超微全球資深副總裁Forrest Norrod在德意志銀行的技術會議上表示，已經取得美國實體清單上一家公司的出貨許可，外界預料這家公司就是華為，目前還有消息指稱，另外一家CPU大廠英特爾也獲得美國政府的出貨許可，英特爾稍晚向陸媒證實，已經取得美方的華為出貨許可。如此一來，華為的筆電產品MateBook系列正常供貨前景無虞。

據《CNBC》8月報導，北京研究機構Gavekal Dragonomics分析師王丹認為，在美方嚴格執行半導體禁令下，華為將難以取得生產產品的零組件，這影響華為手機與基地台的生產。根據調查，華為消費部門（包括手機、筆電）去年銷售額達669.3億美元，占整體營收超過54％，但在華為禁令影響下，這筆龐大的利潤將受到衝擊。

雖然在禁令後，有消息傳出華為正在建立龐大的晶片庫存，但就算能撐到明年，客戶供應商也會找尋更安全的來源，長期來看，華為的消費部門將面臨瓦解的壓力。

然而，就算這2大CPU廠商能出貨華為，主要也是筆電業務較無與川普政府封殺大陸半導體產業發展目標有直接衝突，所以願意放行美企賺取利潤，加上筆電產品除了CPU，還有面板、記憶體與COMS圖像傳感器等零組件也相當重要，在包括三星、SK海力士以及SONY等廠商斷供下，仍靜待美方是否放行，才是華為恢復消費部門業務的關鍵點。

(中時新聞網)